Культура

«Михайловское» отмечает Татьянины именины

Сегодня, 25 января, когда Русская православная церковь совершает память раннехристианской святой мученицы Татианы Римской, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» празднуют именины.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов «Михайловского»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, главная из именинниц этого дня — Татьяна Ларина, одна из самых популярных героинь русской литературы, центральное действующее лицо пушкинского романа в стихах. По такому случаю в научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будет дан «именинный бал» — литературно-музыкальная программа «Простите мне: я так люблю / Татьяну милую мою!». Особенно важно, считают в учреждении, что в подготовке и проведении праздника по традиции участвуют не только музейщики, но и местные школьники: учащиеся районной ДШИ имени Гейченко, санаторной школы-интерната, поселковой средней школы имени Пушкина.

В «Михайловском» особо отметили, что в нынешнем году именины Татьяны Лариной в музее празднуют уже в двадцатый раз. Гостей ждут в зале, где сейчас развёрнута фондовая выставка «Владимир Александрович Ветрогонский. К столетию со дня рождения художника», к 15.00. Вход на торжества — свободный для всех желающих.

В Пушкинском заповеднике также рассказали, что музейщики, работающие в псковском представительстве «Михайловского», начали праздновать Татьянины именины уже вчера. В «синем зале» Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова для учащихся псковского колледжа ПсковГУ и старшеклассников Тямшанской гимназии они провели музейную программу «Татьяна, русская душою...», куда включили игры и развлечения, какие были приняты в пушкинское время.

Фото здесь и далее с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте»

«Молодые люди читали отрывки из "Евгения Онегина", посвящённые тригорским барышням, играли в шарады и фанты, переписывали стихотворения Пушкина гусиными перьями. Надеемся, что фильм о заповеднике и живой разговор об истории Пушкинского заповедника мотивировали ребят в будущем приехать к нам на экскурсии», — рассказали в музее.

Отметим, что речь об обитательницах Тригорского в этот день в Пушкинском заповеднике заводят совсем не случайно. Вместе с Татьяной сегодня, 25 января, Русская православная церковь вспоминает преподобную Евпраксию Тавенисскую, ангела-хранителя Евпраксии Вульф, одной из тригорских барышень и приятельниц ссыльного Пушкина. Именно Зизи, как называли Евпраксию Вульф домашние и друзья, по мнению многих современников поэта, равно и позднейших исследователей его творчества, послужила прототипом главной героини романа «Евгений Онегин».