Культура

Культурный юг

Последние несколько лет в малых городах России и сельской местности ведётся активное обновление домов культуры, библиотек, музеев, театров. Таким образом государство стимулирует повышение качества и разнообразие культурной жизни, роль которой в жизни человека сложно переоценить. Особенно, если речь идёт о небольших населённых пунктах, для жителей которых подобные учреждения являются главными центрами притяжения.

Псковская Лента Новостей выяснила, из чего складывается культурная жизнь в южной столице Псковской области, как реализация профильного нацпроекта отразилась на жизни горожан, и какими мероприятиями насыщен событийный календарь Великих Лук.

Простор для творчества и досуга

«Великие Луки - один из древних городов России, где бережно хранят исконно русские традиции, культурное наследие и духовные ценности народа», - заявил глава города Николай Козловский, поздравляя жителей и гостей южной столицы с 857-летием первого упоминания Великих Лук в летописи. Празднование Дня города минувшим летом стало тому подтверждением — торжество прошло масштабно.

К знаменательной дате комитет культуры администрации города разработал насыщенный план, задействовав несколько городских площадок. В списке были традиционный Благовест, выступления поэтов, писателей, краеведов, мастер-классы, выставки, водный парад Петра I, бал, концерты, феерия аэростатов и многое другое. К празднику подключились все учреждения культуры, которых в городе немало.

Это Великолукский драматический театр, Дом культуры Ленинского комсомола, Городской Дом культуры имени Ленина и художественный салон при нём, центральная городская библиотека им. М. И. Семевского, краеведческий музей, мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова, Детская художественная школа им. А. А. Большакова» и выставочный зал «Мир искусств» на её базе, Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Мусоргского, две детских школы искусств.

Кстати, прошедший год для вышеупомянутых объединений оказался насыщен юбилейными датами. Дом культуры Ленинского комсомола отметил 55-летие. История учреждения началась в 1968 году, в настоящее время оно является центром творческой жизни города. Здесь проходят выставки, концерты, спектакли, занимаются разнообразные творческие коллективы, в том числе студия балета, студия бального танца «Вектор», секция брейкинга, ВИА «Занозы» и другие. В ДК ЛК работают городские клубы по интересам, где встречаются и проводят досуг бывшие малолетние узники фашистских лагерей, ветераны педагогического труда, работники торговли, медики.

А Великолукской центральной городской библиотеке в 2023-м году исполнилось 210 лет. Она была открыта в 1813-м году и является одной из старейших в стране. Сегодня это центр городского, регионального и российского краеведения, площадка для проведения многочисленных мероприятий разного уровня. Здесь проходят презентации книг великолукских и псковских авторов, литературно-музыкальные вчера, патриотические акции и другие события.

Еще одно учреждение, первые упоминания о котором относятся к середине девятнадцатого века, - это театр Великих Лук. В 2017 году завершилась его масштабная реконструкция, в ходе которой капитально отремонтировали помещения, закупили новую аппаратуру, обновили гримерки, преобразили малую сцену и восстановили классический интерьер в главном зале. Эти и другие работы финансировались из федерального бюджета в рамках подготовки к празднованию 850-летия Великих Лук.

Фото со страницы главы города Николая Козловского / «ВКонтакте»

В 2021 году сменила облик городская детская библиотека имени А. Гайдара, которая благодаря нацпроекту «Культура» стала модельной. Тогда же она отмечала 85-летие с момента открытия.

А в Центре эстетического воспитания два года назад назад был создан виртуальный концертный зал. Теперь великолучане могут присутствовать на концертах звезд классической сцены, не выезжая из родного города.

Приумножают традиции

Отдельного внимания заслуживают те, кто работает и творит в выше упомянутых учреждениях. Успехи сотрудников и коллективов не остаются незамеченными на всех уровнях. Так, совсем недавно камерный хор «Кант» во главе с дирижером Юлией Штондой получил благодарственное письмо правительства Псковской области за большой вклад в сохранение традиций хорового искусства, активное участие в культурной жизни региона и по случаю 40-летия со дня основания. Церемония вручения награды состоялась во время торжественного концерта в честь 81-й годовщины освобождения Великих Лук.

«Кант» был создан в 1983 году с целью пропаганды хорового академического искусства. За время своего существования становился лауреатом и дипломантом различных конкурсов, фестивалей не только в России, но и за рубежом. В 2020 году хору присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Он базируется в Центре эстетического воспитания.

В прошлом году отметил юбилей и вокальный ансамбль «Традиция», который был создан на базе Дома культуры имени Ленина в 2012 году. В ноябре его создатель и руководитель, обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко побывала в эфире программы «Квартирник» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Она рассказала об истории коллектива, разноплановом репертуаре, подборе костюмов, которые обязательно должны «приносить зрителю эстетическое наслаждение», а также о деятельности ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского, где преподаёт вокал. По словам Елены Савченко, отбоя от желающих заниматься в школе нет, некоторым даже приходится отказывать из-за отсутствия мест. Много детей идут на гитару, гармонь, балалайку, фольклорное направление, пользуются популярностью вокально-хоровое, эстрадное и другие отделение.

Фото из группы коллектива / «Вконтакте»

Гостья студии подчеркнула, что все коллективы города находятся на высоком уровне — и детские, и взрослые, ведут активную конкурсную и концертную деятельность, радуются успехам коллег по цеху.

«Все коллективы любимы и желаемы на любых мероприятиях. Если это детские коллективы — вы не представляете, сколько родителей приходят», - добавила Елена Савченко. Она вспомнила, что на прошлый День города концертные площадки собрали огромное количество зрителей, и подчеркнула, что поддержка великолучан — это очень приятно и важно.

Напомним, ко Дню города была выпущена песня «Золотые три лука» в исполнении «Традиции». Музыку написал Альбинас Циплияускас, слова Натальи Шитовой.

Елена Савченко подчеркнула, что в Великих Луках проходит масса праздников, существуют разнообразные площадки для выступления, поэтому возможность показать себя есть абсолютно у всех. При формировании общегородских концертных программ стараются задействовать самые разноплановые коллективы, а в каждом учреждении культуры регулярно проводятся выступления и концерты. «Всем хватает мест, праздников и любви зрителей», - заверила руководитель ансамбля «Традиция».

Подтверждают это и другие объединения, в том числе рок-команды, которые присутствуют в городе. Одна из них - группа V.V. and BanD, которая тоже побывала на «Квартирнике» на «ПЛН FM», причём в полном составе. Блюз-рок - так они характеризует свой стиль музыки и называют себя «закаленной в боях филармонической концертной бригадой». Группа существует уже на протяжении 19 лет, в прошлом году состав существенно обновился, но это не помешало музыкантам проехать с концертами массу городов и, конечно же, радовать своими выступлениями жителей Великих Лук.

Насыщенная афиша

Как уже говорилось выше, город на Ловати славится своим событийным календарём, в котором есть самобытные мероприятия, известные на всю страну и даже за её пределами. Одно из них - Международная встреча воздухоплавателей, которая в этом году отпразднует 28-летие. В июне великолучане и гости города смогут понаблюдать за соревнованиями по воздухоплавательному спорту, насладиться ночным свечением аэростатов и обширной программой культурно-массовых мероприятий, которые традиционно проходят в рамках встречи.

Смотрите также 150 дней осталось до Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

32-летие отметит мультиформатный арт-проект «Многоголосье», который в прошлом году не состоялся по причине отмены массовых мероприятий в рамках встречи воздухоплавателей. Только один концерт из заявленной программы всё же прошёл - «По волнам нашей памяти» в зале ДК ЛК.

В июле предстоит ещё одно ежегодное мероприятие - праздник выпускников «Бригантина». В прошлом году церемония вручения медалей проходила в Великолукском драматическом театре, а на летней эстраде для ребят был организован праздничный концерт.

Минувшим летом великолучане также могли посетить Фестиваль фонтанов, Фестиваль пирогов, мероприятия, приуроченные к Дню семьи, Дню молодёжи, Дню города и многие другие. Афиша на предстоящие тёплые месяцы пока формируется, но и зимой в городе есть, куда сходить.

Так, Дом культуры им. Ленина подготовил насыщенную афишу отчётных концертов великолукских коллективов. Уже 9 февраля можно полюбоваться выступлением мажореток «Золотые Погоны». Также в учреждении регулярно проходят вечера отдыха «Для тех, кто не считает годы».

В Доме культуры Ленинского Комсомола 30 января состоится концерт образцового хореографического ансамбля «Феникс», основанного в сентябре 2016 года на базе ГДК им. Ленина и насчитывающего около 90 учеников.

В ДК ЛК великолучане могут насладиться выступлениями как местных коллективов и исполнителей, так и известных артистов из других регионов. 9 марта в 18:00 там состоится концертная программа, посвященная Анне Герман. Известные песни, которые когда-то пела со сцены польская певица с немецкими корнями, снискавшая славу в Советском Союзе, прозвучат в исполнении руководителя великолукской школы-студии эстрадного вокала «Соло» Светланы Фетисовой.

А 29 января в ДК ЛК состоятся представления с участием профессиональных артистов Московского и Санкт-Петербургского цирка. 7 февраля на сцене выступит певица Слава, а 16 февраля в город приедет легендарный балет «Лебединое озеро».

В данном материале представлен далеко не полный список событий, которыми наполнена афиша Великих Лук. Практически все учреждения проводят свои мероприятия различной направленности, в каждом из них есть масса талантливых коллективов. Культурная жизнь кипит в образовательных организациях, парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, жители которых устраивают народные фестивали. С каждым годом список пополняется новыми торжествами, а количество людей, принимающих в них непосредственное участие, неуклонно растёт.

Ульяна Лаблюк