Культура

«Михайловское» сообщает о санитарном дне и планах на февраль

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 30 января, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — плановый санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

Елена Абдулаева. Дом А. С. Пушкина (2007). Из фондов «Михайловского»

С 31 января и далее, в феврале, Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей. Гостей будут принимать по «зимнему» расписанию: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника, во всех мемориальных усадьбах и в те же часы со среды по воскресенье — в музейном комплексе в деревне Бугрово. В праздничный день 23 февраля «Михайловское» также будет открыто.

В заповеднике также напоминают о том, что 10 февраля (в нынешнем году это число выпадает на субботу) — День памяти Пушкина. Вход в музеи без экскурсии для всех индивидуальных посетителей в этот день — бесплатный. На этот же день в музее запланированы открытие выставки «Мой Пушкин» (образы поэта в работах наивных художников Оренбуржья) и концерт «Венок Пушкину» силами струнного оркестра Luminis Artis под руководством Марины Шигановой (Москва).