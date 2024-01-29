Культура

Композицию «Страницы блокадного Ленинграда» подготовили в псковском колледже

Литературно-музыкальную композицию «Страницы блокадного Ленинграда» подготовили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова к памятной дате: 80-летию полного освобождении Ленинграда от фашистской блокады. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В преддверии памятного дня творческую работу «Страницы блокадного Ленинграда» студентов 3 курса специальности «Социально-культурная деятельность» под руководством мастера Людмилы Рюхиной увидели учащиеся Моглинской и Писковской средних образовательных школ Псковского района, посетители и гости Псковской областной библиотеки имени Курбатова и библиотеки РДК поселка Неёлово Псковского района.

При подготовке композиции, в поисках ответов на вопросы: «что помогало людям выжить в холоде, голоде, под обстрелами и бомбёжками», «что значила для ленинградцев «Река жизни»», «как нужно было есть хлеб», студенты познакомились с дневниками ленинградцев. Они попытались мысленно перенестись в страшную зиму 1941 года, проникнуться горечью и страданием жителей осаждённого города, на долю которых выпали тяжелейшие испытания.

Молодым артистам удалось настолько глубоко вжиться в образы жителей блокадного Ленинграда, что, по отзывам зрителей, они не могли сдержать слезы, рассказали в колледже.

Напомним, что 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады исполнилось 27 января 2024 года. Блокада города началась 8 сентября 1941 года, в январе 1943 года произошёл её первый прорыв. Окончательно снять блокаду Ленинграда удалось только 27 января 1944 года. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа.