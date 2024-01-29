Культура

«Душа земли Псковской» назначена руководителем комитета культуры администрации Великих Лук

Новым руководителем комитета культуры администрации Великих Лук стала Елена Савченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Елена Савченко в студии радио ПЛН FM

Елена Савченко является руководителем вокального ансамбля «Традиция» (Великие Луки), обладательница почётного звания «Душа земли Псковской». До недавнего времени она работала заместителем директора музыкальной школы имени М. П. Мусоргского.

Напомним, в ноябре 2023 года председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Временно исполняла обязанности главы комитета культуры заместитель председателя Райда Ежова.