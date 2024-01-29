Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
коронные фразы
Два хита псковской кухни
влиятельная сотня
2023 полититоги
«обратный отсчет» с губернатором
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
«Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
новое поколение сето
 
 
 
ещё Культура 29.01.2024 08:360 «Михайловское» сообщает о санитарном дне и планах на февраль 29.01.2024 11:100 «Душа земли Псковской» назначена руководителем комитета культуры администрации Великих Лук 29.01.2024 08:360 «Михайловское» сообщает о санитарном дне и планах на февраль 28.01.2024 15:020 «Джентльмены удачи» признаны лучшим фильмом киностудии «Мосфильм» 28.01.2024 13:030 Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях 30 и 31 января 27.01.2024 19:202 «Холоп-2» обошел первый «Аватар» в российском прокате
 
 
 
Самое популярное 23.01.2024 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 22.01.2024 21:501 Ушел из жизни бывший декан Псковского политехнического института 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Душа земли Псковской» назначена руководителем комитета культуры администрации Великих Лук

29.01.2024 11:10|ПсковКомментариев: 0

Новым руководителем комитета культуры администрации Великих Лук стала Елена Савченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Елена Савченко в студии радио ПЛН FM

Елена Савченко является руководителем вокального ансамбля «Традиция» (Великие Луки), обладательница почётного звания «Душа земли Псковской». До недавнего времени она работала заместителем директора музыкальной школы имени М. П. Мусоргского. 

Напомним, в ноябре 2023 года председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Временно исполняла обязанности главы комитета культуры заместитель председателя Райда Ежова.

Теги: #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Тревожит ли вас геополитическая обстановка в мире?
В опросе приняло участие 363 человека
29.01.2024, 11:100 «Душа земли Псковской» назначена руководителем комитета культуры администрации Великих Лук 29.01.2024, 11:050 ГорДозор: Новые меры против старых проблем 29.01.2024, 11:040 Память Алии Молдагуловой почтили в Новосокольническом районе 29.01.2024, 10:560 В Пскове автомобиль сбил пьяного мужчину, вышедшего на проезжую часть
29.01.2024, 10:420 30 лет назад состоялись первые выборы депутатов Псковского областного Собрания 29.01.2024, 10:370 Ссора между экс-супругами в Великих Луках закончилась поножовщиной 29.01.2024, 10:240 «Гайд-парк»: Анатолий Копосов о юбилее, псковской политике и десятилетиях перемен 29.01.2024, 10:130 В России отменят госпошлину за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО
29.01.2024, 10:100 Астрономо-геодезический диктант пройдет в Псковском планетарии 10 февраля 29.01.2024, 10:000 Сажа горела в дымоходе городской бани в Невеле 29.01.2024, 09:400 Пенсионер пострадал при пожаре в сторожке в Дно 29.01.2024, 09:280 Вора осудили за серию краж денег из домов пожилых великолучан
29.01.2024, 09:150 Для работников в возрасте предложили закрепить право на гибкий график 29.01.2024, 09:000 Коммунальные службы «топят лёд» на дорогах Пскова 29.01.2024, 08:480 Стартовала регистрация на ДЭГ в Псковской области 29.01.2024, 08:360 «Михайловское» сообщает о санитарном дне и планах на февраль
29.01.2024, 08:260 В кабмин направили законопроект о праве на землю для семей с тремя детьми 29.01.2024, 08:110 Эксперты назвали сферы с наибольшим кадровым голодом 29.01.2024, 07:560 О «ломающем» мозг продукте предупредили россиян 29.01.2024, 07:340 Бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов отмечает 80-летие
29.01.2024, 07:190 Циклон принесёт облака и осадки на Северо-Запад России 29.01.2024, 07:000 Число мошенничеств с премиум-подпиской Telegram выросло вдвое 28.01.2024, 22:050 Директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко приняла участие в марафоне «Дорога Жизни» 28.01.2024, 21:380 ЦИК назвал дату регистрации Путина кандидатом в президенты
28.01.2024, 21:090 Отказаться на время от зимней рыбалки рекомендуют псковичам в МЧС 28.01.2024, 20:270 Замерзший россиянин угнал такси со спящим водителем 28.01.2024, 19:471 Подъезд пятиэтажки обрушился в Ростове-на-Дону 28.01.2024, 19:230 Глава СК России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в Псковской области
28.01.2024, 18:280 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через «лженалоговиков» 28.01.2024, 17:470 «Ленинградская» симфония Шостаковича звучит в Пскове. ФОТО 28.01.2024, 17:261 Школьница отдала мошенникам, притворившимся ее бабушкой, 275 тысяч рублей 28.01.2024, 17:100 Новый автобус запускают между Псковом и Новгородом
28.01.2024, 17:080 Легковой автомобиль перевернулся на дороге в Псковской области 28.01.2024, 16:300 Этап подачи заявлений на ДЭГ на выборах президента РФ стартует 29 января 28.01.2024, 16:180 Андрей Турчак исполнил мечты детей из Псковской области 28.01.2024, 16:071 Быть внимательными и осторожными в гололед призвали псковичей
28.01.2024, 15:351 Псковичи вошли в тройку лидеров в России по количеству турпоездок в Петербург 28.01.2024, 15:020 «Джентльмены удачи» признаны лучшим фильмом киностудии «Мосфильм» 28.01.2024, 14:470 Благотворительный шахматный турнир памяти Елены Горащенковой впервые прошел в Пскове 28.01.2024, 14:400 Какие законы вступают в силу в феврале, рассказали в Госдуме
28.01.2024, 14:202 Объемы поставок куриных яиц из Белоруссии в Россию убедительно растут, заявили в МИД РФ 28.01.2024, 14:000 Экоактивисты облили супом «Джоконду» в Лувре 28.01.2024, 13:411 Названы самые необычные и популярные имена новорожденных псковичей в 2023 году 28.01.2024, 13:220 Выездной прием в псковском филиале фонда «Защитники Отечества» провели единороссы
28.01.2024, 13:030 Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о санитарных днях 30 и 31 января 28.01.2024, 12:411 Пятиминутная овация завершила премьерный показ спектакля «Мой не мой» 28.01.2024, 12:240 Врач рассказала о факторах риска опасной болезни у «худых толстяков» 28.01.2024, 12:021 На режиссера «Мастера и Маргариты» требуют завести дело за фейки об армии
28.01.2024, 11:410 Конкурс «Спасем жизнь вместе!» продолжается в Псковской области 28.01.2024, 11:280 Коммунист Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента 28.01.2024, 11:140 Как стать заметными на дороге, напомнили псковичам в ГИБДД 28.01.2024, 11:050 Стало известно количество псковичей, соблюдающих приметы перед собеседованием
28.01.2024, 10:383 Житель Псковской области ответит за фиктивную регистрацию граждан Армении 28.01.2024, 10:320 Пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в российском регионе 28.01.2024, 10:130 Полиция продолжает розыск пропавшего под Великими Луками мужчины 28.01.2024, 10:080 Трое псковичей вызваны на сбор футбольных судей Северо-Запада
28.01.2024, 09:550 Юрист назвал категорию россиян, которым могут повысить пенсию 28.01.2024, 09:420 Двух миллионов рублей лишились жертвы махинаторов в Псковской области 28.01.2024, 09:310 Гололедицу и южный ветер прогнозируют в Псковской области в понедельник 27.01.2024, 23:030 Псковичка Ольга Алмазная стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ
27.01.2024, 22:260 Уголовное дело возбудили по факту гибели девочки при взрыве компрессора в Великих Луках 27.01.2024, 22:000 Какие болезни обостряются в холодную погоду, рассказал врач 27.01.2024, 21:400 Вакансии открыты в великолукской полиции 27.01.2024, 21:301 «Экопром» перечислил места в Пскове, где будут вывозить КГО 28 января
27.01.2024, 21:200 Вильнюс с сентября отменит русский язык как второй иностранный в школах 27.01.2024, 21:000 Пьяный мужчина за рулем Peugeot попался сотрудникам ГИБДД в Новосокольниках 27.01.2024, 20:490 14-летняя девочка погибла в Великих Луках при взрыве компрессора 27.01.2024, 20:400 Прокуратура добивается сохранения старинной церкви в Плюсском районе
27.01.2024, 20:150 Псковские следователи почтили память защитников и жителей Ленинграда 27.01.2024, 20:000 Конкурс детских рисунков прошел в псковском управлении Росгвардии 27.01.2024, 19:402 Путин и Лукашенко открыли мемориал в память погибших от рук фашистов жителях СССР 27.01.2024, 19:310 Подвиг ленинградцев вспомнили в псковском Штабе общественной поддержки
27.01.2024, 19:202 «Холоп-2» обошел первый «Аватар» в российском прокате 27.01.2024, 19:000 Китайские музыканты посетили Псковский кремль 27.01.2024, 18:400 100-летнюю метлахскую плитку восстанавливают в здании гимназии в Печорах 27.01.2024, 18:361 Интерактив: А если убьёт?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru