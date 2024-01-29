Культура

Открыт прием заявок на организацию площадки в зоне псковского опен-эйра «Добрый рок»

Некоммерческие организации, предприниматели, сообщества, клубы развития, детские учреждения и другие могут организовать свою площадку в интерактивной развлекательной зоне фестиваля «Добрый рок - 2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: Александр Ануфриев

«Как вы знаете, наш фестиваль проходит в форме большого семейного праздника. В этом году он снова пройдет на изумительной, полюбившейся гостям из многих регионов России площадке - прибрежной зоне озера Смолинского, что расположено в Палкино. Даты проведения - с 5 по 7 июля», - напомнил Андрей Семенов.

Желающим предлагают организовать площадку в интерактивной развлекательной зоне фестиваля. Все площадки будут установлены на небольшом отдалении от основной сцены.

«Выбирайте время, подавайте заявку, получайте консультации от координаторов!» - призвал Андрей Семенов.

Заявки можно оставить по ссылке. Тех, чьи заявки есть с прошлого года, просят подтвердить участие.