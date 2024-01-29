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Культура

«Михайловское» приглашает на международную встречу в пушкинской гостиной

01.02.2024 13:12|ПсковКомментариев: 0

Учёный секретарь Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Эдуард Узенёв примет участие в работе литературной гостиной «Я в гости к Пушкину спешу». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, эту гостиную, посвящённую 125-летию со дня рождения поэта, проводят Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва), Казахский национальный педагогический университет имени Абая и специализированный лицей №165 в Алматы.

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На встрече также ожидают доктора филологических наук, профессора кафедры русской литературы Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Ирину Юхнову, доктора филологии, главного научного сотрудника лаборатории филологических исследований Государственного института русского языка имени Пушкина Эльмиру Афанасьеву, руководителя Русского дома в Алматы Марию Симакову, руководителя Русского дома в Валлетте (Мальта) Ирину Переверзеву и других специалистов.

К конференции свободно могут подключиться все желающие, подчеркнули в «Михайловском». Ссылку на онлайн-трансляцию, код доступа и идентификатор можно найти в соответствующем посте в официальном сообществе Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте». При подключении к трансляции слушателей просят указывать свои имена.

Откроется литературная гостиная в 14.30 по московскому времени (17.30 по времени Астаны).

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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