Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с рок-группой «Портал»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня к ведущему Дмитрию Иванову снова приехали гости из Великих Лук - рок-группа «Портал». Музыканты появятся в студии в полном составе:

Андрей Козырев — вокал, соло-гитара,

Владимир Щелкунов — бэк-вокал, маракасы,

Андрей Мамаев — бас-гитара,

Дмитрий Коробовцев — ритм-гитара.

«Портал» - коллектив молодой. Что для ребят послужило объединяющим фактором? О чем они поют? Почему гримируются перед выходом на сцену и не могут обойтись без стихотворных историй? Какое отношение к группе имеет рунический компас викингов? Каковы ближайшие планы «Портала»?

Об этом и многом другом музыканты расскажут в эфире и, конечно же, исполнят несколько своих композиций.

Напомним, ранее на «Квартирнике» у Дмитрия Иванова побывала великолукская группа V.V. and BanD, а также создатель и руководитель вокального ансамбля «Традиция», обладательница почетного звания «Душа земли Псковской», а теперь и председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Елена Савченко.