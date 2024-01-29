Культура

«Квартирник»: Группа «Портал» о рок-тусовке, стихотворных историях и необходимости концертного грима. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 февраля.

К ведущему Дмитрию Иванову снова приехали гости из Великих Лук - рок-группа «Портал». Музыканты появятся в студии в полном составе:

Андрей Козырев — вокал, соло-гитара,

Владимир Щелкунов — бэк-вокал, маракасы,

Андрей Мамаев — бас-гитара,

Дмитрий Коробовцев — ритм-гитара.

«Портал» - коллектив молодой. Что для ребят послужило объединяющим фактором? О чем они поют? Почему гримируются перед выходом на сцену и не могут обойтись без стихотворных историй? Какое отношение к группе имеет рунический компас викингов? Каковы ближайшие планы «Портала»?

Об этом и многом другом музыканты рассказали в эфире и, конечно же, исполнили несколько своих композиций.

Напомним, ранее на «Квартирнике» у Дмитрия Иванова побывала великолукская группа V.V. and BanD, а также создатель и руководитель вокального ансамбля «Традиция», обладательница почетного звания «Душа земли Псковской», а теперь и председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Елена Савченко.