Культура

Сроки лицензирования деятельности в области охраны культурного наследия сократят до 5 дней

Правительство России продолжает работу по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности. С 1 сентября 2024 года сроки предоставления услуг по лицензированию деятельности в области охраны культурного наследия будут сокращены с 15 до 5 рабочих дней, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Сроки рассмотрения сократятся для документов, поданных через портал госуслуг.

Кроме того, заявителям больше не придется предоставлять копии документов об образовании и стаже своих сотрудников, если эта информация уже имеется в информационной системе Социального фонда России или Федеральном реестре сведений о документах об образовании и квалификации.