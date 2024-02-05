Культура

Московский оркестр везёт в «Михайловское» свой «Венок Пушкину»

Концерт «Венок Пушкину» дадут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в день памяти поэта, 10 февраля.

Энгель Насибулин. Слава. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, перед жителями и гостями Святогорья выступит струнный оркестр Luminis Artis («Искусство света»). В его составе — молодые музыканты, выпускники ведущих столичных российских и европейских вузов, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре молодого (в конце февраля исполнится три года с момента его образования) коллектива — музыка разных эпох: от барочных пьес до сочинений композиторов ХХI века.

В «Михайловском» московские музыканты выступают впервые. К слушателям они выйдут с русской программой. В неё включены произведения М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского, в том числе и фрагменты балетов и опер, созданных на пушкинские сюжеты, как то: марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», вальс для «деревенского бала» из «Евгения Онегина». Прозвучат в концерте и такие «классические хиты» как, например, «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», Серенада для струнного оркестра Чайковского или его же знаменитое, ещё при жизни композитора многократно переинструментованное для разных исполнительских составов Andante cantabile из струнного квартета №2. Напомним, что главная тема этого Andante — песня «Сидел Ваня…», записанная Чайковским летом 1869 года в Каменке от плотника, уроженца Калужской губернии.

Концерт «Венок Пушкину» дадут в научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Его начало назначено на 16.00. Для слушателей вход на него бесплатный.