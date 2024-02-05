Культура

Семь короткометражных новелл о российских учёных покажут в Молодёжном центре Пскова

Показ киноальманаха «День открытых дверей», созданной Лабораторией научного кино 2.0, пройдет в Пскове 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

Киноальманах представляет собой короткометражные новеллы – семь разножанровых историй об учёных и глобальных экологических проблемах.

«Возможно ли вернуть в пустыню растения и спасти человечество с помощью супермухи? Что делать с тоннами рисовой шелухи и зарослями борщевика и при чём тут батарейки? За 76 минут зрителей ждёт захватывающее переплетение научных подходов и уникальных визуальных стилей», - рассказали в Молодежном центре.

Кинопоказ состоится в 19.00 по адресу: улица Максима Горького, 15 в Молодёжном центре. Вход свободный.

Отметим, Лаборатория научного кино 2.0 — мультиформатный проект режиссёра Юлии Киселевой и продюсера Лилии Сабировой, реализуется совместно со Сколтехом и химическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова.