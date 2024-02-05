Культура

Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: Группа Sellout

Группа Sellout станет одним из хедлайнеров XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024», который состоится в поселке Палкино 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: Sellout

«Sellout - это бесконечные панельки, разбитые клубы средней полосы, закладки под твое сердце и запах провинциального апреля. Sellout - это тысячи самых ясных глаз и сотни самых небезразличных сердец, разбросанных на просторах нашей необъятной страны! - отметил Андрей Семенов. - Мы слышим каждый твой вздох, видим каждую твою улыбку, мы всегда рядом, когда ты даришь вселенной свои мечты! Всего за несколько лет существования группа успела не один раз объездить страну вдоль и поперек».

Группа впервые побывала в Псковской области прошлым летом на фестивале «Добрый рок», коллектив сразу обзавелся приличным багажом поклонников.

«Треки группы звучат на радиостанциях, группа является постоянным участником крупнейших фестивалей страны и ближнего зарубежья. Каждый новый альбом становится более и более прослушиваемым, чем предыдущий, а количество самых ярких глаз на концертах растет год от года», - поделился Андрей Семенов.

Фото: «Добрый рок»

По мнению Андрея Семенова, «Добрый рок-2024» будет самым богатым на хедлайнеров, их список пополняется:

«Потомучто»,

«Бригадный подряд»,

Sellout,

«Скворцы Степанова»,

«Дороги меняют цвет»,

Znaki,

«Ангел НеБес»,

«Красная плесень»,

«Площадь восстания»,

«Радиопомехи»,

«Татуин».

и еще более 30 известных и не очень коллективов.

«Все они играют качественную и востребованную музыку!» - заметил Андрей Семенов.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.