Культура

Заслуженный артист России Александр Либ: Я не любил играть со сверстниками в детстве

О самых ярких впечатлениях в детстве рассказал заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Либ в программе «Чай втроем» на радиостанции ПЛН FM (102.6).

Гость студии признался, что ему не нравилось играть со сверстниками, его тянуло к возрастным людям, так как ему нравились их рассказы. Больше всего он любил сидеть рядом со стариками на улице и слушать их разговоры, пишет «МК в Пскове».

«Вот сидят старики, я рядом сяду, у меня еще был дрессированный ворон, я его сажал на плечо, и мы сидим вместе и слушаем, что говорят старики. Но к детям играть меня не тянуло», - рассказал Александр Либ.

Также, вспоминая детство, он рассказал, как воровал вишню у соседей.