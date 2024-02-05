Культура

Псковский Сретенский бал приглашает будущих участников на репетиции

Ежегодный Сретенский молодёжный бал, проводимый в Пскове, продолжает набирать участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фотография предоставлена Псковским городским молодежным центром

В этом году будущие участники, танцевальные пары, могут присоединиться к еженедельным танцевальным репетициям. Репетиции проводятся на легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель».

Хореограф Анастасия Саар вновь обучает участников различным танцам – от классического вальса до более динамичной кадрили. Присоединяясь к репетициям, можно не только научиться танцам, но и с удовольствием провести время, отметили в молодежном центре.

Репетиции проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям с 19:40 до 21:00. Отметим, что на данный момент уже проведено 11 танцевальных занятий.

Стать участником Сретенского бала может каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив регистрационную форму.

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IX Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится 3 марта в спортивно-развлекательном центре «Простория».

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке Молодёжного отдела Псковской епархии.