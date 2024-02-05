Культура

Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике прошли в спорткомплексе «Электрон» 17-18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фотографии: спортшкола «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Республики Карелия, Ленинградской, Архангельской, Калининградской и Псковской областей. Воспитанники спортшколы «Бригантина» завоевали 12 медалей, из них 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

Победителями в первенстве СЗФО в номинации «гимнастическая платформа» 15-17 лет стали: Денис Харьковский, Яна Петрова, Илона Данец, Полина Москаленко, Анна Булкина, София Будник, Евгения Алексеева, Алина Алексеева.

В чемпионате СЗФО победу в номинации «трио 18 лет и старше» одержали: Кристина Краснова, Алиса Орлова, Александра Мосолова.

В номинации «группы 18 лет и старше» призовые места заняли: Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Александра Мосолова, Виктория Кичигина.

По результатам выступления спортшколы «Бригантина» в чемпионате СЗФО Псковская область в командном зачете заняла первое место.

В спортшколе добавили, что спортсменов к соревнованиям готовили тренеры-преподаватели Анжелика Алексеева и Юлия Бабич.