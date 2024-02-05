Культура

Ансамбль «Голубые молнии» выступил в военном госпитале в Пскове

Общественники организовали творческое поздравление раненых бойцов специальной военной операции накануне 23 февраля в Пскове, ансамбль «Голубые молнии» выступил с праздничным концертом в военном гарнизонном госпитале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Концерт ансамбля 76-ой гвардейской Черниговской краснознамённой десантно-штурмовой дивизии состоялся в гарнизонном госпитале Пскова накануне Дня защитника Отечества. Организатором мероприятия выступило Псковское городское отделение «Единой России» при содействии депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова.

В клубе госпиталя собрались военнослужащие, которые находятся на лечении. Всего их сейчас в учреждении около 80 человек. Вместе с бойцами на концерт пришли и представители медицинского персонала.

С приветственными словами выступили секретарь местного отделения Валерий Филимонов и Денис Иванов.

«Как известно – музыка лечит. И это, наверное, самый нормальный подарок, который мы могли придумать. Долго думали, что подарить и решили подарить концерт группы "Голубые молнии". Ребятам желаю выздоровления обязательно, побыстрее вернуться к родным и близким и победы», – сказал Денис Иванов.

Среди участников ансамбля есть участники боевых действий, имеются боевые награды. Артисты выступали с концертами там, где дислоцируются российские войска.

«Ребятам здоровья, удачи, успехов в дальнейшей службе, кто планирует её продолжать. Естественно, чтобы быстрее вернулись к своим семьям. Те, кто военнослужащие действующие, побывали у семей и вернулись дальше защищать нашу Родину», – обратился к бойцам Валерий Филимонов.