Культура

Выставка «Друзья, прекрасен наш союз!» откроется в Пскове 2 марта

Выставка работ лауреатов и дипломантов областного конкурса детского художественного творчества «Друзья, прекрасен наш союз!», посвящённого 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина, откроется в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 2 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В конкурсе приняли участие ребята, осваивающие предпрофессиональные образовательные программы в Детских художественных школах и Детских школах искусств города и области, а также студенты художественных специальностей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В живописных и графических работах юные художники творчески отразили свое видение героев произведений Пушкина, прочтение его поучительных сказок, проникновенных пейзажных и философских стихотворений о природе, рассказали в колледже.

На конкурс были представлены не только живописные и графические работы. Высокой оценки жюри заслужили декоративные решения в технике росписи по дереву, гравировки по стеклу, росписи ткани. Активное участие в номинации «Фотография» приняли студенты специализации фото- и видеотворчество.

Работы лауреатов и дипломантов займут свое достойное место в итоговой экспозиции, отметили в колледже.

На открытии выставки состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса. Мероприятие приурочено к проведению общероссийского Дня открытых дверей в учебных заведениях.