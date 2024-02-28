Культура

Еще более 30 объектов культурного наследия в Псковской области восстановят благодаря экономии

Отчётная конференция комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области проходит в Пскове 28 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Вадим Нэдик поприветствовал собравшихся, затем свои доклады озвучили представители различных подведомственных учреждений комитета, представители АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и Археологического центра Псковской области.

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко отметил, что в настоящее время в зоне ответственности АНО 69 культурных объектов. «Нам удалось сэкономить более 500 млн рублей. В результате этой экономии более 30 объектов мы включили в программу. В настоящее время завершены проектные работы по 46 объектам, противоаварийные работы по пяти объектам. Реставрационные работы завершены по 11 объектам, в том числе могила Александра Сергеевича Пушкина, церковь Александра Невского, церковь Варвары Великомученицы», - рассказал Денис Василенко.

Большое внимание уделяют реставрации Псково-Печерского монастыря, где в 2024 году планируют завершить все работы по устройству сетей.

«Приводим в порядок не только внешний облик объектов, но и документацию множества объектов, в том числе по земельным и имущественным вопросам», — добавил Денис Василенко.

Многие объекты до начала работ находились в аварийном состоянии.