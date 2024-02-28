Культура

Выставка «Связь поколений» откроется в музее-заповеднике «Изборск»

Совместная выставка государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Союза художников России (СХР) «Связь поколений» откроется в государственном музее-заповеднике «Изборск» 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Выставка посвящена вечным духовным и нравственным ценностям и является частью масштабного проекта, который одновременно проходит в четырех городах России: Изборске, Рязани, Москве и Ростове.

Несмотря на общую тему, в каждом городе выстраивается индивидуальная история, отметили в музее.

На выставке в Изборске впервые будут представлены знаковые произведения из собраний РОСИЗО и Союза художников России, а также работы современных авторов — членов СХР, созданные в последние десятилетия. В основе проекта – размышления об основных этапах человеческой жизни и о том, как они отражаются в искусстве. Выявляя связь поколений, проект работает с обширным художественным материалом.

Экспозиция условно поделена на несколько разделов.

«Диалог полотен современных художников и советских мастеров демонстрирует зрителю, как живопись сохраняет и передает вечные нравственные ценности следующим поколениям», - добавили в музее-заповеднике.

Открытие выставки пройдет 5 марта в 15:00, по адресу: деревня Изборск, улица Печорская, 37. Выставка будет работать до 5 мая, вход свободный.