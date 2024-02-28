Культура

ХХ конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» работает в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 1 марта, открыли традиционную детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей». В этом году такие чтения в Пушкинском заповеднике проводят в двадцатый раз, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

В программу сегодняшнего заседания вошло восемь очень разных докладов и сообщений, подготовленных учащимися Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина, Ильинской средней школы Красногородского района. Среди историко-краеведческих тем, которые юных исследователи выбрали для своих изысканий, такие как: «Навеки 19-летние» из истории района в годы Великой Отечественной, «Блюда пушкинской эпохи на современный лад» и даже «Почтовая открытка как ресурс для изучения социальной истории: поздравительные открытки учеников Пушкинских Гор 1960—1970 годов». Экологическая составляющая конференции в программе представлена такими докладами, как: «Пушкинский гербарий», «Влияние зимы на фауну Псковской области».

В «Михайловском» особо отметили постоянного участника конференций «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей», 10-классника средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Максима Яковлева. Его прошлогодний доклад «Изучение состояния охраняемого вида лишайника Лобария Лёгочная на территории музея-заповедника “Михайловское“», сделанный на подобных же чтениях, после доработки, в том числе и по советам и замечаниям сотрудников музейной службы лесов и парков, был представлен вначале на региональном, а затем и на российском этапе международного форума научной молодежи «Шаг в будущее». В Москве юный биолог представлял результаты своего исследования не только на своей секции, но и на международной выставке-конкурсе научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес». По результатам этой работы пушкиногорский школьник получил диплом третьей степени и рекомендацию к присуждению единовременной научной стипендии программы «Шаг в будущее» имени академика К.С. Колесникова. В нынешнем году Максим продолжил работать в выбранном направлении и тему своего выступления сформулировал таким образом: «Размерная и возрастная структура популяции краснокнижного лишайника Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm в музее-заповеднике “Михайловское“».

В музее добавили, что в перерыве между двумя заседаниями ХХ конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» её участников угостили чаем с печеньем и конфетами, а также пригласили на экскурсию «Сказки пушкинских мастеров» по выставке, развёрнутой в заповедном Научно-культурном центре.