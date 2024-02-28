Культура

Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главные темы выпуска:

- На защите Российской государственности: в исторической экспозиции музея открылась выставка живописи «Израненная земля Донбасса»;

- «Служить России словом и душой…»: сразу две выставки, посвященные истории российской дипломатии, работают в усадьбе Белянина;

- «Через годы, через расстояния»: выставочный зал Изборского музея-заповедника участвует в масштабном проекте Государственного музейно-выставочного Центра «РОСИЗО» и Союза художников России «Связь поколений».

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Трансляция завершена.