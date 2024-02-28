Культура

«Три возраста женщины» и «Ужин джентльмена» представят на выставке живописи в Пскове

Выставка живописи Александра Коростелёва «...И вновь весна» откроется в Доме офицеров в Пскове 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Название выставки выдаёт обычно автора с головой. Художник Александр Коростелёв, как вы, вероятно, поняли, из племени живописцев размышляющих. Вовсе не желая публику эпатировать, он приглашает нас к общению спокойному, лучше – камерному (у нас, правда, зал больше трёхсот квадратных метров, так что о камерном общении можно говорить лишь условно), без восклицаний... Но тем интереснее делать открытия самого разного рода, глядя на холсты Коростелёва», - рассказали в Доме офицеров.

Александр Коростелёв. Фото здесь и далее: Дом офицеров

Серия картин «Три возраста женщины», «Ожидание», «Ужин джентльмена», «Купание зелёного дракона» - лишь некоторые названия представленных работ.

«Какими будут ваши, уважаемый зритель, открытия, зависит, как всегда, только от вас: от вашего опыта и предпочтений, от широты взглядов, желаний и даже от настроения, с которым вы войдёте в зал. Прихватите лучшее из них (из этих самых настроений) - и искрящееся, легчайшее весеннее послевкусие от выставки вам обеспечено. А если вы впервые увидите живопись этого художника, то нам даже немножечко завидно: счастливый, насыщенный вечер вам точно обеспечен. Впрочем, если выставка окажется не в вашем вкусе, высказывайтесь, пожалуйста, желательно во время открытия (не в Сети!) - это у нас всегда приветствуется. И художнику, безусловно, интересно узнать своего зрителя получше», - отметили организаторы.

Выставка откроется в 18.00 в выставочном зале псковского Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5, второй этаж).