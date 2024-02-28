Культура

Сделать куклу-подружку предлагает Псковский музей 8 марта

Музейная мастерская проведет мастер-класс «Кукла-наперсница» в Палатах у Сокольей башни в Пскове 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Наперсница – кукла-подружка для общения, которой можно поверить свои тайны, секреты, обиды и печали, радости и горести. Это куколка-подвеска, которая всегда может быть рядом с вами. Поделитесь с ней тайной, и, может быть, она даже нашепчет вам ответ. И, уж точно, ничего никому не разболтает ваши секреты», - рассказали в музее.

В ходе мастер-класса можно научиться из простых лоскутков создать образ, полный энергии любви и доброжелательности, приносящий благополучие и радость.

Мероприятие начнется в 13:00. Место встречи: Комсомольский переулок, 7.

Информация по телефону: 8 (8112) 33-13-90 (добавить 1).