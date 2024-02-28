Культура

Фарфор тонкой работы из коллекции Псковского музея представят на выставке 8 марта

Фарфор тонкой работы из коллекции Псковского музея представят на выставке 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В музейном комплексе «Двор Постникова» на выставке «Сокровища из старого буфета» представлена коллекция советского многотиражного фарфора 1920-1940-х годов из собрания Псковского музея-заповедника.

В собрании находится порядка 200 предметов, относящихся к довоенному периоду, 167 из них представлены на выставке. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм.

Выставка пройдет 8 марта в 12.00 и 14.00.