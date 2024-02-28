Культура

Третья часть комедии «Холоп» выйдет в 2025 году

Комедия «Холоп» станет триквелом. Третья часть одной из самых кассовых российских франшиз выйдет в кино 23 января 2025 года, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип» (ЦПШ).

«Дата выхода фильма "Холоп-3" - 23 января 2025 года», - приводит сообщение ТАСС.

При этом в ЦПШ не уточнили подробностей будущего проекта. Первые две части снял режиссер Клим Шипенко.

История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года «Холоп» был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. 1 января 2024 года вышло продолжение «Холопа», сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова. «Холоп-2» собрал в прокате 3,8 млрд рублей.

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Напомним, первую и вторую части фильма «Холоп» снимали в Псковской области. Съемки проводили в кинодеревне в урочище Лосковском в Новоржевском районе.