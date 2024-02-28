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Культура

«Голубые молнии» выступили с концертом для псковичек

07.03.2024 20:26|ПсковКомментариев: 0

Праздничный концерт ансамбля «Голубые молнии» 76-ой гвардейской Черниговской краснознамённой десантно-штурмовой дивизии, посвященный Международному женскому дню, состоялся в штабе общественной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки

Приветствовал гостей помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов. Он поздравил присутствующих дам и признался, что партийный десант долго совещался, чтобы решить, как именно поздравить женщин Псковщины. С идеей организации концерта прославленного ансамбля «Голубые молнии» выступил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

«"Голубые молнии" – наша гордость, наш знаменитый ансамбль, который с 1986 года работает и радует своими песнями. Дорогие женщины, пусть на ваших лицах всегда будут улыбки. Будьте всегда молодыми, здоровыми и пусть будет благополучие в ваших семьях, а над головой – мирное небо», – сказал Валерий Филимонов, обращаясь к женщинам.

 

Денис Иванов пожелал всем участникам мероприятия хорошего настроения и здоровья. 

Артисты ансамбля поздравили женщин с праздником весны и подарили концерт, в котором были песни о России, о солдатах, о ВДВ, а также о мамах, женах и любви.

Не обошлось без сюрприза: солист ансамбля Роман Константинов подарил зрителям великолепные инструментальные композиции, исполнив их на саксофоне.

В завершение концерта женщины попросили спеть гимн ВДВ и, встав со своих мест, вместе с артистами с огромным удовольствием пели: «Расплескалась синева, расплескалась…».

Источник: Псковская Лента Новостей
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