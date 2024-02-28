Культура

Подаренный Валентином Курбатовым экслибрис показала псковская библиотека

Региональный центр по работе с редкими и ценными документами продолжает знакомить с книжными знаками из своего фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

«Вторая история цикла "История одного экслибриса" неразрывно связана с человеком, чьё имя вот уже на протяжении 2 лет носит наша библиотека. Валентин Яковлевич Курбатов – личность для Псковского края легендарная и в представлении не нуждается, а вот его книжный знак требует комментария», - рассказали в библиотеке.

В 2013 году два оттиска размером 8,5 см x 13 см на отдельных листах подарил библиотеке сам писатель. Время создания точно не известно, предположительно конец 1990-х – начало 2000-х годов. Три бумажных ярлыка небольшого размера обнаружены и на книгах, также переданных в дар Валентином Курбатовым.

Автор сюжетного книжного знака – заслуженный художник РФ из Санкт-Петербурга Нина Казимова. Её работы пользуются огромной популярностью во всём мире. Более 30 лет она работает в очень редкой технике, особой разновидности офорта, – акватинте.

Нина Казимова выполнила более 300 экслибрисов. Среди их обладателей много знаменитых политиков, деятелей искусства, бизнесменов, например, Д. А. Медведев и З. К. Церетели. Владельцем казимовского книжного знака стал когда-то и Валентин Курбатов.

«Экслибрис – все равно, что паспорт. Рисунок расскажет всё – о профессии, увлечениях или жизненном кредо человека», - сказала однажды Казимова.

«Тема Пскова в экслибрисе Курбатова является основной, показывая, насколько любил наш город Валентин Яковлевич. Грозный барс, указующая вниз десница Божия – прямая отсылка к гербу. Стилизованное изображение башен Псковского Кремля с выглядывающим из-за стен Троицким собором дополняет, пожалуй, один из самых известных комплиментов городу на реке Великой: "Любуемся Псковом! Господи, какой большой город, точно Париж…"», - продолжили в библиотеке.