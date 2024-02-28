Культура

Праздничную концертную программу подготовил псковский Дом офицеров на Масленицу

Веселые гуляния, вкусные блины и костры: в России начались празднования Масленицы. Этот древний славянский праздник символизирует прощание с зимой и встречу весны. В этом году ее отмечают с 11 по 17 марта. Свою праздничную программу подготовил и псковский Дом офицеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Традиционный «Масленичный разгуляй» состоится 17 марта в 14:00. Гостей и жителей города ждет праздничная программа от комического дуэта «Фиалки в пыли».

Вход осуществляется по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома офицеров. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 56 88 35 и 74 72 88.