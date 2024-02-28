Культура

Масленичные гуляния организует Псковский музей-заповедник

Отметить масленицу приглашает Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа «Широка Масленица» пройдет в Палатах у Сокольей башни 17 марта. Участникам расскажут о значении масленицы для русского народа и обрядах каждого дня большой масленичной недели. Также гости познакомятся с рецептами традиционной псковской кухни и услышат живое фольклорное пение. С весенними закличками и кричалками участники прогуляются масленичным поездом вокруг Палат у Сокольей башни, поучаствуют в народных играх и забавах, а также и смастерят куколку-масленицу. Возможно проведение программы с угощением блинами. Мероприятие проводится как для организованных, так и сборных групп.

Сборные группы: 17 марта в 11:00 и 13:00.

Место проведения мероприятия: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Телефон для записи: +78112331390, доп.1.

Программа «Едет Масленица по льду, везёт блинцы на меду...» пройдет во Дворе Постникова. Участники познакомятся с историей народного праздника и традициями масленичной недели. Узнают, как и из чего мастерили масленичное чучело, почему на масленицу пекут блины, зачем сжигают чучело. Также гости поучаствуют в масленичных играх и забавах. Возможно проведение программы с угощением блинами. Мероприятие проводится как для организованных, так и сборных групп.

Место проведения мероприятия: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Телефон для записи: +78112292259.