Культура

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Цынцы-брынцы 80 lvl

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущая Ольга Миронович пригласила в студию всемирно известную уроженку Пскова, гусляра, певицу, автора-исполнителя песен, лауреата международных и российских конкурсов Ольгу Глазову, чтобы выяснить, когда на самом деле началась отмена русской национальной культуры и кто первый начал.

В ходе программы радиослушатели также узнают, почему все русские богатыри обязательно умели играть на гуслях, как звали псковского Страдивари, что было изображено на гербе Печорского уезда, когда он входил в состав Эстонии, и почему «авдоши» лучше барсиков.

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.