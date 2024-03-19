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Культура

Автограф композитора Мусоргского впервые увидят гости псковского музея

20.03.2024 13:12|ПсковКомментариев: 0

В мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского открылась выставка одного предмета «Премьерный подарок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке представлен один из ценнейших экспонатов музея – кожаный альбом для фотографий, на форзаце которого представлен автограф М. П. Мусоргского и надпись: «Моей дорогой сестре Темире Мусоргской в память ея приезда с моим братом Филаретом Мусоргским на первое представление оперы "Борис Годунов"».

Этот альбом в 1874 году композитор вручил брату и невестке в день премьеры оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре. На обложке тиснение из двух переплетенных букв «М» – монограмма Мусоргских. В нем были помещены фотографии выдающихся людей: Крылова, Лермонтова, Некрасова, Шевченкова и других. Сохранились надписи, сделанные рукой Мусоргского. 

Этот уникальный предмет в музей передала Татьяна Мусоргская, внучатая племянница композитора. Она долгое время жила в Ленинграде, затем переехала в Рязань и бережно хранила уникальные предметы из семьи Мусоргских.

В 1968 году в двух классах Жижицкой школы открыли Народный музей М. П. Мусоргского, Татьяна Мусоргская узнала об этом из газет. Написала письмо директору школы А. И. Качнову, что готова безвозмездно передать мебель, фотографии из семейного архива и альбом. В Рязань отправили грузовую машину, таким образом школьный музей получил ценные предметы.

Альбом хранился в Рязанском имении Георгия Мусоргского, но после Гражданской войны имение разграбили и многие вещи уничтожили. В одном из писем Татьяна Мусоргская описывает факт, как однажды учитель Николай Яхонтов увидел, что дети вместо мяча пинали ногами массивный предмет. Яхонтов увидел, что это альбом с автографом Мусоргского, забрал его и передал Татьяне Мусоргской. «Благодаря этому, мы имеем уникальную возможность познакомить посетителей с этим экспонатом», - добавили в пресс-службе.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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