Культура

Капремонт Дома культуры стартовал в псковской деревне Адворицы

Капитальный ремонт Дома культуры стартовал в деревне Адворицы Псковского района в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время идет демонтаж конструкций одноэтажного здания. В ходе капремонта предстоит заменить кровлю, полы, потолки, окна, двери, отремонтировать фасад и внутреннюю отделку здания.

Кроме этого, на средства районного бюджета в здании ДК будет оборудован санузел, а на средства, выделенные правительством Псковской области, обновлена материально-техническая база учреждения культуры.

Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что в настоящее время также обсуждается дизайн-проект Дома культуры, в соответствии с которым на селе появится современное, красивое и комфортное для посетителей учреждение культуры.

В правительстве напомнили, что в прошлом году по национальному проекту «Культура» в муниципалитете был отремонтирован и начал работу Торошинский дом культуры, который стал центром притяжения для жителей деревни Торошино и ближайших населенных пунктов.