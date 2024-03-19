Культура

Исполнилось 30 лет со дня назначения Георгия Василевича директором «Михайловского»

30 лет со дня назначения Георгия Василевича на пост директора Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» исполнилось сегодня, 21 марта.

Георгий Василевич родился в 1961 году в Минске. В 1983 году окончил Белорусский государственный университет имени Ленина, в 1990 - аспирантуру при Белорусском государственном институте народного хозяйства, специальность по образованию: экономист-исследователь, преподаватель политэкономии.

С 1983 по 1994 год преподавал на кафедре политэкономии Белорусского политехнического института. С 21 марта 1994 года возглавляет музей-заповедник «Михайловское».

Входил в состав совета по культуре и искусству при президенте России. Член Совета по русскому языку при президенте России. Лауреат Государственной премии 2001 года в области литературы и искусства за вклад в развитие музейного дела, лауреат Российской национальной премии в области архитектуры «Хрустальный Дедал» (2001) за реставрацию музея-заповедника «Михайловское». Кавалер ордена «Зеленый крест». Награжден медалью Франциска Скорины за значительный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей (2021), почетным знаком «Шереметевский орден» (2022), орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность (2022).

Пушкинский заповедник создан 17 марта 1922 года, является объектом культурного наследия федерального значения.

Редакция Псковской Ленты Новостей искренне поздравляет Георгия Николаевича и желает успехов в любых начинаниях!