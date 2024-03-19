Культура

Мартовский санитарный день в «Михайловском» отменили

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сообщает, что традиционный санитарный вторник 26 марта в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра отменяется. Такое решение в музее приняли с учётом того, что у школьников — каникулы, и детям самое время отправиться в путешествие в псковские пушкинские места. Таким образом, до конца текущей недели в Пушкинском заповеднике будут принимать посетителей по расписанию, установленному для так называемого «низкого сезона»: с 10.00 до 17.00 ежедневно.

Александра Павлова. В тихом апрельском саду (2017—2018). Из фондов «Михайловского»

Всем, кто хотел бы побывать в «Михайловском» в ближайшее время, стоит запланировать свою поездку в Святогорье именно на эти дни, подчеркнули в заповеднике. Уже с 1 апреля музеи-усадьбы закроют на санитарное обслуживание. В мемориальных «Михайловском», «Тригорском» и «Петровском» не будут принимать посетителей до 23 апреля включительно. Музейный комплекс в деревне Бугрово («Пушкинская деревня» и музей-мельница) также будет закрыт с начала месяца, но откроется для гостей раньше — уже 17 апреля. Выставочный зал «Музейная почта», расположенный тут же, в Бугрово, будет закрыт на санитарное обслуживание с 10 по 24 апреля.

Тех же, кто по какой-то причине всё-таки окажется в псковских пушкинских местах в «санитарные» дни, музейщики приглашают посетить экспозиции, развёрнутые в Научно-культурном центре учреждения (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Это, в частности, очень яркая выставка детских рисунков «Открывая Пришвина» или спецпроект «225. Галерея портретов А. С. Пушкина» — богатейший показ портретных изображений поэта из фондов музея — от прижизненных до выполненных уже в 2023 году.

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Помимо этого, на эти же апрельские дни в музее запланировано несколько интересных событий для тех, кто интересуется историей отечественной культуры и, шире, историей России. Так, желающие смогут свободно побывать в качестве слушателей на научно-практических чтениях «Мне памятно другое время...» в рамках многолетнего музейного конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» (18—19 апреля) или на круглом столе «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти выдающегося музейщика, историки и краеведа М. Е. Васильева (5 апреля).