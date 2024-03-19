Культура

Несколько книг передал Константин Арбенин в библиотеку пушкиногорской школы после выступления в «Михайловском»

Поэт и прозаик, музыкант и актёр, создатель и лидер группы «Зимовье зверей» Константин Арбенин через сотрудников Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» передал в библиотеку Пушкиногорской санаторной школы-интерната несколько своих книг. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, где Константин Арбенин выступал по случаю Всемирного дня поэзии и где он, собственно, и встретился с местными школьниками.

Фото здесь и далее: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское».

Юной части слушательской аудитории концерт очень понравился, рассказали в «Михайловском». Пусть, в отличие от взрослых, воспитанных на Пушкине, они не всегда могли «считать» в стихах и песнях Арбенина скрытые цитаты из «нашего всего», но зато по достоинству оценили вольные «пересказы» сюжетов мировой литературы. Посмеялись над старухой-процентщицей, не принимающей в заклад топоры — героиней явно современной, легко пережившей и собственного отца-Достоевского, и, с ним заодно, два с половиной века русской литературы. И посочувствовали избушке на курьих ножках, которую сказочники совершенно незаслуженно вывели из шеренги главных действующих лиц и объявили даже не второстепенным персонажем, а вообще пресловутым «местом действия». А по окончании выступления, во время которого Константин Арбенин читал стихи и прозу, пел песни, аккомпанируя себе на гитаре, а в проигрышах между куплетами ещё и имитируя голосом недостающий, но столь бы «приличествовавший случаю» саксофон, чуть ли не все юные слушатели рванули к сцене — фотографироваться с полюбившимся им автором.

В комментариях на мини-рецензию на этот концерт, размещённую в музейном сообществе в социальной сети, интернет-аудитория по-доброму позавидовала пушкиногорцам и гостям «Михайловского»: «Везёт же людям!!!», «…спасибо, что рассказали, как это было», «…в Москве люди билеты приобретают на его концерты за месяц и бьются на входе».

В Пушкинском заповеднике уточнили, что творческий вечер Константина Арбенина в зале музейного НКЦ посетили 52 воспитанника Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Вход на концерт знаменитого артиста для них был свободным.