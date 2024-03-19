Культура

Учёный секретарь «Михайловского»: Вопрос о литературе в литературном музее не столь прост, как кажется

Сегодня, 27 марта, между Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» и Литературным музеем «Дом Языковых» (филиалом Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова) был организован телемост «Классическая литература и современность в работе литературных музеев».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», телемост провели на базе виртуального представительства Пушкинского заповедника в «Доме Языковых» в формате круглого стола. В разговоре участвовали пушкиногорские музейщики и их коллеги сразу из нескольких литературных музеев Ульяновска. В своём приветственном слове учёный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв отметил, что вопрос о литературе в литературном музее не столь прост, как кажется на первый взгляд. «Эта сложность обусловлена задачей, которую мы сегодня ставим перед собой: не просто рассказать о том или ином писателе или его произведении, но и погрузить посетителя в соответствующую эпоху, представить окружение нашего героя, раскрыть дополнительные смыслы в его творчестве. Как достойно сделать это на современном этапе? Какую форму работы с посетителями выбрать в том или ином случае? На поиск ответов на эти вопросы и направлены интеллектуальные усилия наших научных работников и экспозиционеров».

Продолжая мысль Эдуарда Узенёва, заместитель директора Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова Валерия Лосева отметила, что в своей интерпретация исторического материала музей вольно или невольно зависит от уровня развития науки, с одной стороны, и подготовки аудитории, с другой. А ещё — от запроса общества и, увы, в немалой степени, от материального состояния музея.

Руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова привела примеры наиболее яркого использования пушкинских цитат в передвижных, в том числе и рассчитанных на зарубежные показы выставочных проектах «Михайловского». А методист по музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская говорила о роли пушкинского текста в экскурсионной работе. «Наши экскурсии — прежде всего разговор о литературе, а не о быте, в отличие от специальных музейных программ и интерактивных занятий», — подчеркнула Надежда Шабловская, подтвердив этот тезис конкретными примерами из своей практики.

Ульяновцы в свою очередь поделились опытом воплощения в жизнь просветительских проектов, основой и первоисточником для которых стали классические образцы отечественной поэзии и прозы, а также страницы из жизнеописаний представителей золотого века русской литературы. В числе таких проектов, в частности, есть и квесты, столь успешные для работы с самой, пожалуй, непростой музейной аудиторией — учащимися старших классов.

Напомним, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе «Дома Языковых» в Ульяновской области было образовано чуть более пяти лет назад, в 2018 году, и с тех пор активно работает. Ульяновцы уже побывали на многих и многих лекциях из «Михайловского», а телемосты, соединяющие два музея, стали доброй традицией. Так, специалисты из двух регионов в подобном формате уже обсуждали такие темы, как «Интерактивная составляющая в работе современного музея» и «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья». Или: «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее», когда одним из центральных моментов круглого стола стало обсуждение готовящейся экспозиции в «Доме Языковых» с разделом, посвящённым А.С. Пушкину и его пребыванию в Симбирской губернии в сентябре 1833 года.