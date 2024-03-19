Культура

Снятый в Псковской области комедийный сериал «Казачок» стартует в эфире 1 апреля

Снятый в Псковской области комедийный сериал Сергея Светлакова «Казачок» (16+) стартует в эфире ТНТ сегодня, 1 апреля.

Кадр из сериала «Казачок»

«Родители отправляют школьника Стёпу на летние каникулы в деревню к бабушке — в качестве наказания. Здесь он вынужден отказаться от современных технологических благ и жить по правилам деревни. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа пытается спрятаться в колодце, но проваливается в него. Выбравшись наружу, он осознает, что оказался в настоящей казачьей станице 17-го века. В важнейший исторический момент нашей страны. По воле судьбы, Стёпа многому научится у своих далеких предков, найдёт настоящих друзей и на практике освоит заваленный в школе урок истории», - говорится в анонсе.

Сериал снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах, пишет РБК. Для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами. Как поясняется, «Казачок» удивит зрителей еще и эпическими сценами. За постановку конных трюков в сериале отвечала команда каскадера Орлана Монгуша, который работал над проектами «Турецкий гамбит» и «Золотая орда». Постановкой сражений и казачьих драк занимался Александр Самохвалов («Нюрнберг», «Сталинград»).

В роли Степы в сериале появится 24-летний актер Алексей Лукин, свою карьеру на экране он начал еще будучи подростком, более десяти лет назад. Наиболее известен по роли Ивана Иванова в сериале «Ивановы-Ивановы» на телеканале СТС, также среди его ролей работы в проектах «Контакт», «Лед».

Также в «Казачке» сыграли Виктория Разумовская («Игра на выживание»), Алексей Кравченко («Иди и смотри»), Олеся Судзиловская («Мусорщик»), Георгий Дронов («Воронины»), Николай Шрайбер («Хрустальный»), Владимир Епифанцев («Два холма»).

Режиссером стал Игорь Зайцев, автор блокбастера «Тобол» и исторических сериалов «Великая», «За час до рассвета», музыку к сериалу написал композитор Ryan Otter. По словам продюсера Светлакова, создатели рассчитывают, что «смотреть «Казачка» будут и 10-летние, и 17-летние, и 30–40-летние, и 70-летние зрители».