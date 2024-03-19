Культура

Музей-квартира Ленина закрыта в Пскове до 21 апреля

Музей-квартира Владимира Ленина в Пскове закрыта на реэкспозицию в период с 1 по 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Приносим извинения за доставленные неудобства!» - обратились в музее.

Музей находится по адресу: Псков, улица Ленина, дом 3. Он был открыт 22 января 1930 года в бывшей квартире провизора К. В. Лурьи доходного дома И. И. Чернова. Здесь с марта по май 1900 года Владимир Ульянов (Ленин) снимал комнату.