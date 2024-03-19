Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко

Российский сценарист, капитан команды Клуба веселых и находчивых (КВН) «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко умер в возрасте 71 года. О его смерти сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина.

«Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», - написала Альперина в своем Telegram. Кинокритик отметила, что всегда восхищалась и высоко ценила Пелишенко, «как и его друзья КВНщики, физики и не только».

Пелишенко долго играл в КВН, являлся одним из авторов программ «Городок», «Песня года», «Субботний вечер» и «Голубой огонек на Шабаловке». Лауреат премии «ТЭФИ» в 2007 году как сценарист «Городка», пишет ТАСС.