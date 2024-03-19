Культура

Инженер с актерским талантом: история псковича, сыгравшего в «Казачке» и десятке других фильмов

Сериал «Казачок», эпизоды которого снимались в Псковской области, выйдет на канале ТНТ сегодня, 1 апреля. В качестве массовки в съемках сериала принял участие пскович Сергей Елисеев, которого земляки уже могли видеть в фильмах «Холоп», «Учености плоды», «Каникулы строгого режима», сериалах «Дом у большой реки» и «Второе дыхание», а также во многих других картинах.

Съемки сериала «Казачок» / Фото телеканала ТНТ

Какие курьезы сопровождают съемочный процесс, и почему работа актера не так проста, как кажется, Сергей Елисеев рассказал в беседе с корреспондентом «МК в Пскове». Читайте здесь>>>