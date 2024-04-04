Культура

С пушкинским Кавказом готовятся познакомить посетителей «Михайловского» музейщики из Ставрополя

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл в Ставрополе большой выставочный проект «Приют, сияньем муз одетый», тем самым дав старт юбилейному году поэта на Северном Кавказе, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Здесь и далее фото: музей-заповедник имени Прозрителева и Праве.

Николай Охонько, директор ставропольского Государственного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, где и развернули выставку из «Михайловского», адресовал святогорским коллегам особые, сердечные слова благодарности. Николай Охонько подчеркнул, что в год 225-летия Пушкина, когда «…у этого музея, можно догадаться, какая нагрузка и какой запрос, они любезно согласились представить выставку из своих фондов. Причём доставили к нам не просто какие-то копийные, легко перевозимые материалы, а раритеты, многие и многие подлинники, предоставив возможность нашим посетителям прикоснуться к настоящему Пушкину».



Первых гостей михайловской выставки приветствуют Георгий Василевич (в центре) и Николай Охонько (крайний справа).

В ответном слове директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич заметил, что «…межмузейная дружба — явление непредсказуемое и уникальное. Тем более, что Пушкин принадлежит каждому уголку русской земли, без него наш дом, наша культура будет неполной. Через прозу, через поэзию Александр Сергеевич описывал весь наш мир, который мы сегодня называем русским миром, и нам очень хотелось бы, чтобы слова поэта с новой силой зазвучали здесь, на этой земле, где он бывал».

Георгий Василевич предложил всем рассматривать выставку «Приют, сияньем муз одетый» как приглашение посетить Святогорье, Пушкинский Заповедник, в том числе — Михайловское и Тригорское, о которых, прежде всего, рассказывает экспозиция.

В первый же день работы экспозиции руководители двух учреждений культуры подписали договор о творческом сотрудничестве.

Подчеркнув, что подписанный документ для ставропольского музея — не просто высокая честь, но и серьёзная ответственность, Николай Охонько, сообщил, что они с коллегами уже начали обдумывать, что могли бы представить в Псковской области, в «Михайловском»: «Первое, что приходит в голову — образ Кавказа, не чужого гению…»

В «Михайловском» напомнили, что, несмотря на немалое расстояние, отделяющее Пушкиногорский район Псковской области от Ставропольского края, нынешний проект — уже не первая столь значительная по своим размерам и ценности экспонатов выставка Пушкинского Заповедника в этих местах. Так, например, в августе 2015 года в музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве была развёрнута экспозиция «Дорогами Пушкина», на которой было представлено без малого восемьдесят произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства из фондовых коллекций Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Однако нынешний «Приют…» практически в два раза больше. Из «Михайловского» в Ставрополь прибыло более 160 музейных предметов. Это, в первую очередь, живопись и графика, созданные художниками разных творческих школ и, что даже более важно — разных поколений, в период от 1949 до 2017 года. Среди предметов повседневного обихода конца XVIII — XIX века, которые представлены сейчас в Ставрополе — рукописные альбомы пушкинского времени, шитые шёлком и бисером дамские сумочки и кошельки, мужские бумажники, бальные башмачки, броши, флаконы из-под духов, подсвечники и много-многое другое.