Культура

О ценности автопортретов Пушкина расскажет хранитель «Михайловского» на online-вебинаре

Посетить online-вебинар «"Себя как в зеркале я вижу…". Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы "Михайловское"» сегодня, 11 апреля, предлагают Государственный институт русского языка имени Пушкина (Москва) и Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, это занятие проведёт хранитель мемориальной усадьбы поэта в составе Пушкинского pаповедника, кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Александр Стройло. «С автопортрета А. С. Пушкина. Савкина горка» (1998). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

«Разговор пойдёт о прижизненных портретах поэта, написанных прославленными живописцами, современниками Пушкина, но более — о его автопортретах, по большей части созданных в 1820-е годы», — поясняет Юлия Узенёва. Эти рисунки-наброски, сейчас можно увидеть в михайловском усадебном доме и значимость этих «само-свидетельств», выполненных то с иронией, то в серьёзной задумчивости, непереоценима. А. М. Эфрос, выдающийся советский искусствовед и исследователь литературы, писал, в частности, что эти «почеркушки» на самом деле «…имеют огромную документальную ценность. Это наиболее надежные свидетельства примет и особенностей пушкинского облика. Они тем более важны, что охватывают весь основной период его жизни. Они отражают разные состояния, самочувствия, самонаблюдения Пушкина. Этого нет в официальных портретах поэта. Два основных портрета — Кипренского и Тропинина — и два добавочных — акварель Соколова и карандаш Вивьена, — сделанные с живого Пушкина, не могут перевесить ни убедительностью, ни интимностью дилетантских, черновых пушкинских самозарисовок. В его набросках есть непосредственность и близость, которая не вызывает сомнений и свидетельствует каждой своей подробностью, что именно так он выглядел или так обряжал себя, или таким хотел себя видеть. На автопортретах лежит горячность повседневности, живого прикосновения к большим и малым фазам пушкинской судьбы».

Трансляция вебинара Юлии Узенёвой состоится на интернет-ресурсе ИРЯ — портале «Образование на русском». Начнут занятие в 16.00. Подключиться к общему разговору можно свободно, после предварительной регистрации (или, при наличии аккаунта на ресурсе, авторизации). Для тех, кто хотел бы, но в силу разных причин не сможет присоединиться к общему просмотру в назначенное время, предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно прослушать беседу в записи.

В Государственном Пушкинском заповеднике также напомнили, что череда михайловских встреч нынешнего года в рамках online-цикла «А.С. Пушкин и феномен литературной классики» приурочен к 225-летию со дня рождения поэта.