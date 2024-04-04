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Культура

Посвященный годовщине Ледового побоища круглый стол в Пскове перенесли

11.04.2024 14:48|ПсковКомментариев: 0

Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)», организованный региональным отделением Российского военно-исторического общества и Псковским музеем-заповедником, который был запланирован на сегодня, 11 апреля, переносится, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РВИО по Псковской области.

О новой дате и времени проведения круглого стола проинформируют дополнительно.

Желающие принять участие в мероприятии могут прислать заявку на адрес электронной почты: rvio60@rvio.org или обратиться по номеру телефона: 8 (953) 250 51 06.

Источник: Псковская Лента Новостей
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