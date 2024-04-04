Культура

50-летие детской школы искусств отмечают на сцене областной филармонии в Пскове

50-летие Детской школы искусств города Пскова отмечают на сцене большого концертного зала областной филармонии 11 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«То, что вы делаете, достойно всех замечательных слов. Вы – бренд города Пскова», - обратился к директору учреждения Константину Васильеву и коллективу заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный и зачитал приветственный адрес главы областного центра.

«Плодотворная деятельность вашего педагогического коллектива направлена на художественное, эстетическое, музыкальное и хореографическое обучение юных псковичей, сохранение, развитие и постоянное приумножение достижений художественной культуры, музыки и искусства. Удивительная атмосфера творчества, царящая в стенах вашего учреждения – это источник вдохновения, размышлений и чувств, радости и восхищения, новых красок и незабываемых эмоций. Вашими усилиями и профессиональным мастерством созданы благоприятные условия для всестороннего развития учеников, внедряются современные образовательные технологии и методы дополнительного образования. Именно поэтому детская школа искусств сегодня – это учреждение, где бережно сохраняются добрые традиции, которые гармонично сочетаются с новыми подходами к обучению и воспитанию детей, что делает процесс более ярким и насыщенным», - говорится в приветственном адресе главы Пскова.

Сегодня на юбилейном концерте звучат произведения А. Пьяццоллы, П. Мартина, У. Гиллока, В. Бибергана, Л. Стирлинга и других.