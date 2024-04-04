Культура

Археологи исследуют селище на погосте Выбуты

Археологическая экспедиция в деревне Выбуты Псковского района, на родине княгини Ольги, пройдет с 20 мая по 9 июня. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Археологическое общество Псковской области» / «ВКонтакте».

«В полевом сезоне 2024 года Псковская археологическая экспедиция будет исследовать селище на погосте Выбуты в 15 км от Пскова. Это уникальная возможность погрузиться в археологическую среду и познать всю прелесть и романтику научной полевой экспедиции. Археологическое волонтерское движение объединяет людей разных возрастов и профессий, увлеченных историей нашей страны и идеей сохранения культурного наследия на благо будущих поколений. Вы получите уникальный опыт работы на раскопках, узнаете много нового о нашей истории и культуре. Вас ждут раскопки на средневековом селище, интересные экскурсии по историческим местам, лекции от ведущих специалистов», - говорится в сообщении.

Планируемое количество участников – 30-35 человек. Проживание в палаточном лагере, питание – полевая кухня.

Анкету участника можно заполнить по ссылке.

«Присоединяйтесь к нашей дружной команде!» - добавили археологи.