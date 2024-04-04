Культура

Научно-практические чтения «Мне памятно другое время…» проведут в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» уже через два дня, 18 апреля, начнут работу научно-практические чтения «Мне памятно другое время…». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти чтения проходят в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе», посвящённого изучению как книжных собраний, так и отдельных изданий, являющихся на сегодняшний день книжными памятниками.

Владимир Фаворский. Пушкин в Михайловском. Из фондов музея-заповедника

На конференции нынешнего года, который проходит под знаком 225-летия А. С. Пушкина, в «Михайловском» планируют обратить особое внимание на разного рода печатную продукцию, которая выходила в свет к памятным датам и юбилеям поэта. Так, в частности, в программу чтений вошли доклады и сообщения о юбилейных изданиях в фондах библиотеки Пушкинского заповедника (докладчик — Людмила Беляева, заведующая отделом научной библиотеки «Михайловского»), о том, как поэт был «отмечен» в путеводителях, на открытках и в другой сувенирной продукции Музея-заповедника «Архангельское» (Константин Боленко, руководитель отдела научно-исследовательской работы «Архангельское», Москва), об американских изданиях произведений Пушкина в собрании Музея книги (научно-исследовательского отдела редких книг) Российской государственной библиотеки (Ирина Карпова, РГБ, Москва).

«Региональная тема», как сейчас планируется, будет представлена в выступлениях сотрудников «Михайловское». Так, в частности, Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов, подготовила сообщение на тему «Виктор Крылов и прототипы его очерков “Столбы“. К 610-летию города Опочки». А научный сотрудник музея Мария Козмина поделится с собравшимися наблюдениями о «Дневнике Ивана Игнатьевича Лапина» — издании, которое было подготовлено и осуществлено силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» к 200-летию поэта.

В Пушкинском заповеднике добавили, что для участников чтений предусмотрены специальные экскурсии по фондовым выставкам, как то: «225. Галерея портретов А. С. Пушкина», «Образ Пушкина в творчестве Энгеля Насибулина» (к 90-летию со дня рождения художника); пригласят их также и на фольклорную программу «Деревенский Пушкин» в музейный комплекс в деревне Бугрово.

Полную программу чтений можно найти на официальном сайте «Михайловского». Принять участие в конференции в качестве слушателя, свободно и без предварительной регистрации, может каждый желающий, пояснили в музее.

Кроме того, планируется, что тексты, подготовленные к выступлениям на научно-практических чтениях «Мне памятно другое время…», будут доработаны их авторами с учётом вопросов и пожеланий, высказанных в ходе обсуждения, и опубликованы в одном из ближайших номеров музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта серия выходит в свет уже без малого тридцать лет, с апреля 1996 года, и на сегодняшний день насчитывает 100 книг.