Культура

«Михайловское» приглашает на деревенские посиделки в псковскую усадьбу Беклешова

Две программы, подготовленные в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», смогут посетить за госсчёт владельцы «Пушкинских карт» в Пскове.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, одна из этих программ — интерактивный спектакль «Колобок». Дают представление сотрудники заповедника, они же — артисты театра кукол «Петрушкина баловня», который работает на музейном мельничном подворье в деревне Бугрово. В спектакле историю «печёного героя», известную всем с самого детства, рассказывают во время деревенских посиделок, иллюстрируя действо всевозможными «подручными средствами»: клубок пряжи становится колобком, носовой платочек превращают в зайца, одним движением завязав его в узелок с длинными концами-«ушками», и так далее.

Спектакль играют в постоянном диалоге со зрительским залом и, как следствие этого, по большей части — в режиме импровизации, при этом разговор ведут на псковском наречии. Кроме того, представление богато «сдобрено» ярким этнографическим материалом. В частности, здесь звучат псковские инструментальные наигрыши, а ещё, например — фольклорная миниатюра про волка-помощника, который и хату к празднику мёл, и пироги в печь сажал. Песня «Что у тебя, волче, хвост косматый» была записана в 1980-х в деревне Горелово Себежского района участниками фольклорной экспедиции Ленинградской государственной консерватории и опубликована в первом выпуске «Песен Псковской земли» в 1989 году.

Спектакль «Колобок» в Центре туризма и творческих индустрий Пскова — в усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4, где работает постоянное представительство Пушкинского заповедника, дадут 25 апреля, начнут в 11.00.

Здесь же, но уже в 12.30, можно будет стать участником музейной фольклорной программы «РасСказки о Пушкине» — реконструкции молодёжных игрищ. Зрители услышат подлинные народные песни и наигрыши, поучаствуют в играх, какие были популярны среди деревенской молодёжи при Пушкине, и даже разучат несколько па традиционных псковских плясок.

В музее отмечают, что гостеприимная усадьба Беклешова может принять достаточно небольшое число гостей. Поэтому чтобы гарантировано стать участником какой-либо из этих программ из «Михайловского», нужно либо отправить соответствующую электронную заявку (почта музейного экскурсионного отдела: bilet1911@yandex.ru), либо сообщить о своих планах по телефонам центра: +7 (8114) 62-23-21, +7 (8114) 62-26-09. Важно: для участников СВО и членов их семей вход на представления свободный.