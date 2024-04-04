Культура

«Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 апреля.

Сегодня в гостях у ведущего Дмитрия Иванова побывала, наверное, самая молодая группа из приходивших - «Неужели заря». Коллектив насчитывает семь человек, а на «Квартирник» группа пришла в таком составе:

Полина Стрельникова - вокал, саксофон;

Богдан Скородумов - вокал;

Павел Беловзоров - бас;

Тимофей Кособоков - гитара.

Ребята раскрыли смысл названия группы - «Неужели заря», рассказали, как она создавалась и когда распадется, что они считают первым шагом в своем творческом пути, поделятся своими мечтами и планами и, конечно же, исполнили несколько песен прямо в студии! Также музыканты ответили на вопросы своих подписчиков, которые они накидали в соцсетях перед эфиром.