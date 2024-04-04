Культура

С 24 апреля «Михайловское» будет работать без выходных

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что сегодня, 23 апреля, в учреждении завершается санитарный период. И, как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, уже с завтрашнего дня в мемориальных «Михайловском», «Тригорском» и «Петровском» равно и в музейном комплексе в деревне Бугрово («Пушкинская деревня» и музей-мельница) ждут посетителей.

Владимир Кранц. Пруд в Михайловском (1978). Из фондов музея-заповедника

В «Михайловском», кроме того, рассказали, что уже со следующей недели музей перейдёт на работу в режиме так называемого высокого сезона. То есть будет работать без выходных, с 10.00 до 18.00 с воскресенья по пятницу и с 10.00 до 20.00 по субботам. Касса экскурсионного отдела при этом будет начинать работу ежедневно в 8.30, а заканчивать в 19.00 по субботам и в 17.30 — в остальные дни недели. Более того: отдельным приказом директора в связи с огромным потоком заявок на экскурсионное обслуживание, поступивших в заповедник от туристических фирм, 28—30 апреля и 10 мая время работы всех музеев-усадеб, «Пушкинской деревни», Центра музейных творческих программ в деревне Бугрово и выставочного зала «Музейная почта» также продлено до 20.00.

В учреждении также сообщили, что в ближайшие выходные и праздничные дни гостей Святогорья ждёт специальная программа, куда вошли интерактивные костюмированные экскурсии по «Пушкинской деревне» и музею-мельнице, фольклорная программа «РасСказки о Пушкине», конные прогулки по лесной дороге и многое, многое другое. Полная афиша музейных событий конца апреля — начала марта с указанием места и времени их проведения, возрастных рекомендаций для участников и другой полезной информации уже размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина Михайловское».